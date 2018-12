Lecco, salvati nella notte tre escursionisti sulla Grignetta

Complicato intervento di salvataggio notturno per tre escursionisti dispersi sulla Grignetta, detta anche Grigna Meridionale. Alta 2177 metri, è una delle cime più note della provincia di Lecco. Le squadre del soccorso alpino e dei vigili del fuoco hanno individuato verso mezzanotte i tre escursionisti, provenienti dalle province di Milano e Lecco, che avevano lanciato l'allarme intorno alle 21.

Il salvataggio degli escursionisti

Gli escursionisti si trovavano in un canalone, 120 metri sotto il sentiero della Val Scarettone. Per raggiungerli e metterli in sicurezza ci sono volute altre due ore; poi la discesa a valle nel cuore della notte. Un intervento rischioso, per la presenza di neve e ghiaccio in quota. I tre alpinisti avevano deciso di affrontare l'ascesa alla cresta Segantini, ma trovatisi in difficoltà, avrebbero deciso di tornare indietro, sbagliando strada e finendo nel canalone.