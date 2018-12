Droga e armi nel box auto: arrestato agente immobiliare nel Milanese

Un agente immobiliare di 50 anni, con precedenti per spaccio, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di droga e possesso di due pistole, tenute nascoste in un box in via Trento, a Cologno Monzese, in provincia di Milano.

L'arresto

I militari di Cassano d'Adda tenevano d'occhio il 50enne già da qualche tempo. Infine, attorno alle 19 di ieri, giovedì 30 novembre, i carabinieri hanno seguito il pregiudicato dal suo appartamento fino al box, dove l'uomo aveva allestito un piccolo laboratorio per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Il sequestro di droga e armi

All'interno del garage i carabinieri hanno trovato un revolver calibro 9, un altro calibro 38, che dalla matricola è risultato rubato nell'aprile 2001 a Gerenzano, più di 200 proiettili, 9.400 euro in contanti, due chili di marijuana, un chilo di hashish e 330 grammi di cocaina.