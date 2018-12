Milano, travolge ragazza e fugge: pirata strada bloccato da altra auto

A Milano un automobilista ha inseguito e bloccato un pirata della strada che aveva investito una ragazza ed era scappato. Secondo quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto ieri, giovedì 29 novembre, alle 22.15 in corso Lodi angolo piazzale delle Medaglie d'Oro. La giovane, A.C., una 22enne, è stata travolta da una Ford Fiesta ed è finita riversa sull'asfalto, con delle fratture agli arti inferiori.

L'intervento tempestivo

Ma un passante che aveva assistito alla scena è balzato sul mezzo, un furgone, e ha inseguito e bloccato l'auto pirata, a distanza di qualche centinaio di metri dal punto dell'impatto, dando l'allarme e chiamando le forze dell'ordine. Successivamente il conducente che aveva tentato la fuga è stato identificato dalla polizia locale, che sta eseguendo ulteriori accertamenti in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Le dichiarazioni dell'automobilista

"Non sono certo un eroe, ma non dobbiamo mai lasciar perdere se vediamo un'ingiustizia, interveniamo, certo, per quanto possibile, senza mettere a repentaglio la vita nostra o di altri". Lo ha detto all'ANSA Gabriele, l'automobilista di 39 anni che ieri sera, a Milano, ha inseguito e costretto a fermarsi un pirata della strada. "Ho visto la ragazza volare in aria come una bambola, e l'auto, una Fiesta, rallentare per un po' e poi andare. Ho cominciato a inseguirlo facendogli i fari e suonando il clacson. Dopo un po' si è fermato. Era spaventato, cercava di parlare con la fidanzata. E alla fine l'ho convinto a tornare sul luogo dell'incidente dove c'era già la polizia locale". L'investitore, D.V., di 43, è stato denunciato in stato di libertà per omissine di soccorso.

