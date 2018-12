La situazione meteo in città

A Milano giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Da Ovest subentra un fronte nuvoloso che non riuscirà a coinvolgere la Lombardia con precipitazioni, bensì soltanto con diffusa nuvolosità che renderà i cieli molto nuvolosi o coperti. Non escluso debole nevischio limitato alle vette confinali alpine e deboli pioviggini sull'Oltrepo. Clima freddo a tutte le quote, con temperature diurne che in pianura faticheranno a salire oltre i 5-7°C. Ventilazione debole orientale.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni a Brescia

A Brescia nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,5 µg/m³.