Pavia, incendio in un’azienda: condannato ex vigile del fuoco

Sei mesi di reclusione. È questa la condanna inflitta dal tribunale di Pavia a un ex vigile del fuoco, accusato di aver provocato un incendio doloso nel parcheggio di una ditta di Pieve del Cairo, nel Pavese. I fatti risalgono al 19 luglio del 2015. L’uomo, 49 anni di Mede, centro in provincia di Pavia, è stato riconosciuto colpevole di aver appiccato le fiamme all’ingresso dell’azienda in liquidazione, dove in passato avevano lavorato i genitori. Il rogo aveva distrutto quattro camion della ditta. A incolpare l’uomo sono stati alcuni testimoni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’ex vigile del fuoco è stato condannato anche al pagamento di 35 mila euro come risarcimento all’impresa.