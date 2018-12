La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Giornata con tendenza a graduale aumento della nuvolosità alta e stratiforme, soprattutto dal pomeriggio. Al mattino ci saranno ampi spazi soleggiati soprattutto ad Est. Da segnalare la possibilità di qualche banco di nebbia al primo mattino sulle basse pianure lungo il Po, specie sul pavese. Clima più freddo, con massime diurne in genere non oltre i 7-8°C. Ventilazione debole orientale.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

Le previsioni a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,5 µg/m³.