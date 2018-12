Incendio in casa nel Bresciano, morto il proprietario

Tragedia nella notte. Un uomo, di 52 anni, è morto in un incendio divampato in un appartamento a Cevo, in Vallecamonica, in provincia di Brescia. Ancora da accertare le cause del rogo. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita del proprietario di casa all'interno dell'immobile distrutto dalle fiamme. Lo stabile è stato posto sotto sequestro. Gli inquirenti non escludono un suo gesto estremo: la porta di casa era chiusa dall'interno. Sembra che l'uomo ultimamente soffrisse per la fine della relazione con la compagna.

