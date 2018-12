Milano, ferisce agenti con pistola ad aria compressa: Tso per 45enne

Due poliziotti sono rimasti feriti durante un intervento a casa di un uomo di 45 anni affetto da patologie psichiche a Milano. L’episodio è avvenuto circa alle 21.30 di ieri, 27 novembre, in via Watt. L’uomo ha ferito un agente con una pistola ad aria compressa caricata a pallini metallici. Un altro poliziotto ha riportato delle contusioni causate dalla colluttazione seguita per bloccarlo. Per l’uomo è stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio. In casa sono state trovate altre due pistole a salve.

Un agente è stato ferito all’altezza dell’occhio

Quando i primi agenti sono arrivati nell’abitazione dell’uomo, già sottoposto in passato a trattamento sanitario obbligatorio, lo hanno trovato molto agitato mentre maneggiava una pistola, che solo successivamente si è scoperto essere una replica senza tappo rosso. Gli agenti hanno deciso di intervenire con altre quattro pattuglie e uomini attrezzati con caschi e scudi. L’uomo è riuscito a colpire un agente all’altezza dell'occhio, provocandogli una ferita giudicata guaribile in 10 giorni. Gli occhiali protettivi hanno impedito un danno maggiore. L’altro poliziotto ha riportato una prognosi di 3 giorni. In casa sono state trovate altre due pistole a salve.