Milano, pezzi auto di lusso e pc rubati diretti in Ucraina: 5 arresti

Arrestate cinque persone e sequestrato un carico di merce rubata dal valore complessivo di 120 mila euro, diretto in Ucraina. Gli agenti del commissariato Comasina a Milano tra venerdì 23 e domenica 25 novembre hanno bloccato cinque uomini, accusati a vario titolo di furto su auto e ricettazione di decine di pezzi di vetture di lusso, centinaia di computer portatili e 1.300 confezioni di profumo Chanel.

L’indagine

L’indagine, chiamata ‘Black Friday’, si è sviluppata a partire dal recente blitz degli agenti nelle cantine dei palazzi Aler di via Vincenzo da Seregno, dove sono state scoperte alcune autofficine illegali in cui venivano smontate completamente vetture rubate. Tramite una segnalazione, nella notte tra venerdì e sabato, gli investigatori sono riusciti a identificare un nigeriano di 46 anni e un senegalese di 44 mentre tentavano di smontare la plancia di una Bmw in un parcheggio della Milano-Meda.

Bloccati prima che partissero per l’Ucraina

Confrontando i numeri di telefono contenuti nei cellulari dei due uomini con utenze su cui già stavano lavorando, gli investigatori hanno agganciato le celle di un gruppo di ucraini che tra sabato e domenica è stato sorpreso in via dei Giovi, a Cormano. Le due donne sono state denunciate mentre i tre uomini di 32, 37 e 44 anni sono stati arrestati con l’accusa di ricettazione. Erano tutti in procinto di partire per l’Ucraina con un furgone e auto carichi di cibo (quest'ultimo restituito), pezzi di Bmw tra cui navigatori, volanti, intere plance e fari allo xeno da 1.300 euro l’uno, centinaia di portatili, in parte rubati in appartamenti e molti sottratti al centro di assistenza della Coop di Vigevano e scatoloni pieni di confezioni Chanel originali. Inoltre avevano 13.600 euro, oltre 3.500 dollari e 2.600 grivne, la valuta ucraina.