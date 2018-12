La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Da Ovest rinforza un campo anticiclonico associato a correnti settentrionali che determinano un contesto in prevalenza soleggiato in Lombardia. Qualche addensamento al mattino lungo i crinali alpini e velature di passaggio durante il giorno, banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde. Temperature in calo specie le minime. Venti deboli al suolo, moderati settentrionali in quota.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

Le previsioni a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,6 µg/m³.