Pavia, rubava quadri antichi travestito da fantasma: preso il ladro

Metteva a segno i furti con il volto coperto da un passamontagna e avvolto in un lenzuolo sperando di non essere individuato ma il travestimento da fantasma non gli è bastato per farla franca. Il ladro è stato infatti identificato dai carabinieri che lo hanno filmato con le telecamere nascoste e lo hanno denunciato per furto. Si tratta di un 50enne incensurato che ha rubato quadri e documenti dall’archivio di due residenze per anziani a Pavia. L’uomo, che è stato ora sospeso dal servizio, lavorava come dipendente per una cooperativa in appalto con le strutture di Santa Margherita e Pio Albergo Pertusati.

Operazione “Ghostbusters”

Le indagini dell’operazione ribattezzata “Ghostbusters”, perché “per l'occasione ci siamo inventati acchiappa fantasmi", ha dichiarato il comandante Fabio Volpe, sono iniziate lo scorso luglio, quando sono iniziati i furti che sono andati avanti per diversi mesi. L'uomo ha portato via due quadri ad olio su tela grandi 100x72, il "Miracolo di San Francesco Saverio" e "L'Adorazione dei Magi”. Entrambe le opere sono di autore ignoto e hanno un valore di dieci mila euro ciascuna. Ha inoltre rubato 40 faldoni contenenti documentazione storica relativa al periodo tra il XVIII e XX secolo. La merce veniva poi affidata a un 68enne di San Giorgio Lomellina, nel Pavese, appassionato di antiquariato e rivenditore nei mercatini della zona. Ogni foglio contenuto nei faldoni era venduto a cinque-dieci euro.

Denunciato per ricettazione

I carabinieri hanno denunciato il pensionato per ricettazione e detenzione illegale di armi perché nella sua cascina hanno trovato anche un carabina ad aria compressa priva di matricola e una baionetta. I militari sono riusciti a recuperare quasi tutta la refurtiva. Manca all'appello solo una quadro che formava il trittico e che raffigurava l'Annunciazione.