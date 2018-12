La situazione meteo in città

A Milano nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.

La situazione meteo nel resto della Lombardia

Tempo molto dinamico sulle regioni di Nord Ovest e in Lombardia con rapide perturbazioni dirette soprattutto al Centro Sud che lasceranno spazio a correnti settentrionali sulla Lombardia, favorevoli ad ampie schiarite. Residui addensamenti sulle Alpi di confine e qualche nebbia o nube a inizio giornata sulle pianure centro-orientali, ma con tendenza a cieli sereni o poco nuvolosi, specie ad Ovest. Temperature in aumento nei valori massimi in pianura. Venti moderati settentrionali con rinforzi sulle Alpi e alte pianure occidentali.

Bergamo, nubi sparse alternate a schiarite

A Bergamo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

Brescia, cieli molto nuvolosi o coperti

A Brescia cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza ad ampie schiarite dalla serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria di Milano è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 14,3 µg/m³.