Cremona, morto ciclista investito da un suv

Morto un ciclista in un incidente stradale a Cremona. È avvenuto ieri, domenica 25 novembre. Il ciclista è stato investito da un Suv: l’uomo di 51 anni, l’imprenditore agricolo Antonio Sambusseti, residente a Costa Sant'Abramo, frazione di Castelverde in provincia di Cremona , è morto poco dopo l’impatto. L’incidente è avvenuto di pomeriggio poco dopo le 16. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.