Cremona, allenatore basket colto da malore durante una partita: morto

Si è sentito male e si è accasciato per terra durante la partita di basket alla palestra Spettacolo di via Postumia a Cremona della categoria Under 16 tra Sanse Bianco e JuVi. Numerosi i tentativi per rianimarlo, ma Sandro Galli, coach della Juvi, non ce l'ha fatta. La tragedia è avvenuta ieri, sabato 24 novembre, intorno alle 18.

La vittima

Galli, insegnante di educazione fisica di 67 anni, è stato immediatamente soccorso da due infermiere che si trovavano in tribuna che gli hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa dell'ambulanza. I soccorritori giunti sul posto l'hanno poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Cremona, ma non c'è stato nulla da fare. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, durante la partita ci sarebbe stato un alterco su un'azione di gioco tra l'allenatore Galli e alcuni giocatori della squadra avversaria. Toni molto accesi che hanno costretto l'arbitro a espellere il coach della JuVi. Una volta uscito dal campo, Galli è crollato a terra colto da malore. La partita è stata sospesa.