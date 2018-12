Milano, violenza sulle donne: 170 arresti nel 2018

Sono 170 gli uomini arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Milano dall'inizio dell'anno per maltrattamenti e stalking nei confronti delle donne, 104 quelli denunciati. Questi i dati diffusi dai carabinieri in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne prevista per domenica 25 novembre. Dati molto preoccupanti, si parla di circa un arresto ogni due giorni, un dato che è comunque molto inferiore al numero delle violenze consumate quotidianamente e che restano nell'ombra perché mai denunciate. Nel corso dell'anno ci sono momenti più critici, come quello vissuto in questa i giorni. Soltanto nell'ultima settimana, i carabinieri hanno arrestato 6 persone e ne hanno denunciate altre 3.

Nel 2018 aumentano le denunce

Il confronto rispetto allo scorso anno risulta quasi identico per gli arresti, 178 nel 2017 fino a novembre, ma si registra un notevole aumento del numero di uomini denunciati, 61 nel 2017 fino a novembre contro i 104 del 2018. Le denunce non corrispondono alle segnalazioni o alle querele arrivate in caserma, che talvolta vengono ritirate dalle vittime per timore di ripercussioni o sotto minaccia dell'aggressore. Per questo motivo l'Arma si sta dedicando alla formazione dei carabinieri per consentire a tutti di intervenire nel minor tempo possibile e con gli strumenti giusti.