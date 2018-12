Milano, 30mila capi donati ai senzatetto in iniziativa del Comune

Almeno 30mila capi, tra vestiti e coperte, sono stati donati oggi, 24 novembre, dai milanesi che hanno contribuito alla raccolta degli indumenti invernali per i senza fissa dimora organizzata in dodici diversi punti della città. I cittadini hanno raccolto l’invito del Comune e delle associazioni del Terzo Settore, che hanno allestito materialmente i banchetti di ritiro.

Le associazioni daranno i vestiti ai loro utenti

Gli indumenti donati verranno distribuiti tra le strutture per senzatetto presenti sul territorio e le diverse associazioni che hanno partecipato alla giornata li utilizzeranno per i loro utenti. “Grazie alla generosità dei milanesi - dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino - tante persone che non hanno una casa a cui far ritorno potranno avere indumenti puliti e adatti alla stagione invernale. L’Amministrazione è impegnata a garantire che nessuno dorma al freddo per strada e chiede ai cittadini di segnalare le persone in difficoltà chiamando il numero unico attivo 24 ore su 24 tutti i giorni”.