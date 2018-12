Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano sabato cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma non sono previste piogge

La situazione meteo nel resto della Lombardia

Diffusa nuvolosità, con tempo di fatto tipicamente novembrino. Ultime precipitazioni il mattino di sabato, in rapido spostamento verso Est. Qualche occhiata di Sole sarà più probabile durante la domenica e segnatamente tra Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Lungo le basse pianure probabilità davvero scarse. Temperature che comunque si rialzeranno gradualmente, con valori diurni che si porteranno sui 10-12°C. Ventilazione debole a tutte le quote.

Il meteo a Lecco

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio, non sono previste piogge.

Il meteo a Bergamo

A Bergamo sabato cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 32,5 µg/m³.