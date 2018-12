Partivano da Milano per furti in appartamento in Lombardia: 4 arresti

Scoperta dalla polizia di Milano una banda di quattro ladri originari della Georgia. Il gruppo era solito darsi appuntamento in zona piazzale Loreto per poi recarsi in automobile verso altri Comuni della Lombardia, e lì compiere i furti progettati. Gli agenti hanno monitorando i movimenti dei quattro per alcuni giorni, e nel pomeriggio di ieri, martedì 21 novembre, la squadra mobile ha seguito tre dei georgiani fino a Cremona, dove un quarto complice è stato caricato in macchina. In seguito, i quattro sono entrati in un palazzo, per uscirne mezz’ora dopo con un borsone apparentemente pieno. I quattro sono stati fermati dalla squadra mobile ma all’interno del borsone sono stati rinvenuti solo abiti.

La scoperta della refurtiva

Ad incastrarli però è stata la telefonata di una donna alla polizia, la quale denunciava di aver subito un furto di abiti e gioielli di famiglia. A seguito della denuncia gli agenti hanno perlustrato la macchina su cui viaggiavano i quattro ladri, dove è stato scoperto un vano nascosto sotto al volante, contenente una pochette con i gioielli sottratti. Gli uomini, di 27, 35,43 e 42 anni, tutti con precedenti specifici tranne il 35enne, sono stati arrestati. Erano riusciti a manomettere la serratura dell'appartamento svaligiato senza lasciare il minimo segno di effrazione.