Lentate sul Seveso, scoperti tre minorenni in tir arrivato da Serbia

Scoperti tre minorenni afghani, due di 16 anni e uno di 15, nascosti all’interno di un tir proveniente da Belgrado, ieri sera, mercoledì 21 novembre, in una ditta di divani di Lentate sul Seveso in Brianza. Secondo quanto emerso i ragazzini, che non parlano italiano, avrebbero viaggiato soli dall’Afghanistan fino in Italia. È ancora da accertare come siano riusciti ad arrivare nella capitale della Serbia. A chiamare i carabinieri è stato l’autista del camion che, una volta aperto il portellone posteriore per scaricare la merce, li ha trovati nascosti tra divani e cuscini. Visitati e rifocillati, sono stati affidati ad un istituto religioso.