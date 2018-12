Incidente mortale nel Cremonese, sedicenne perde la vita

Un ragazzo di 16 anni, Alessandro Mazzetti, di Soncino, è morto questa mattina in un incidente stradale in località Melotta, in provincia di Cremona. L’incidente è avvenuto in via Soncino, la strada che collega Melotta alla frazione Casaletto di Sopra, intorno alle 8 del mattino. L'auto su cui viaggiava il giovane, una Fiat Panda, ha improvvisamente sbandato, colpendo un palo e poi finendo in un fossato. A causare l'incidente sarebbero state le cattive condizioni dell'asfalto, reso scivoloso dalla pioggia.

Due feriti nell'incidente

Il conducente del veicolo, che ha 18 anni, ha riportato un trauma cranico, ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo. Un altro passeggero, di 17 anni, seduto di fianco al conducente, ha riportato un trauma toracico, ed è stato invece trasferito a Brescia. Il sedicenne invece, che era seduto sul sedile posteriore, è morto sul colpo. Il giovane giocava a calcio nella Usd San Paolo Soncino. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche la Polstrada e i vigili del fuoco di Cremona.

