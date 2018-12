Violenza donne, "Antigoni": teatro contro i soprusi

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne andrà in scena a Vertemate con Minoprio (Como) lo spettacolo Antigoni, storie di sette donne disobbedienti che hanno saputo dire "no" alla tracotanza e all'ingiustizia della società in cui si sono ritrovate a vivere, ciascuna tornando a perpetuare il mito di Sofocle. Lo spettacolo prodotto dal TeatroGruppo Popolare, diretto dal regista Giuseppe Adduci e interpretato dall'attrice Olga Bini, ripercorre la storia di Malala, che ha sfidato i talebani continuando ad andare a scuola, e la storia di Rosa Parks, che si rifiutò di cedere il proprio posto sull'autobus a un bianco. In scena, tra le altre, anche le storie di Franca Viola, che si oppose al matrimonio riparatore, e delle donne del Burkina Faso che dicono no alla mutilazione genitale. Lo spettacolo - capace di far riflettere, commuovere e sorridere - si terrà domenica 25 novembre alle ore 21 presso le scuole di via Vigna del Comune comasco.