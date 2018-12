Furti in abitazione, tre arresti nel Pavese

I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, in provincia di Milano, insieme con i carabinieri di Pavia, hanno fermato questa mattina, nei comuni di Landriano e Casorate Primo (Pavia), tre albanesi ritenuti responsabili di furto in abitazione, rapina impropria e lesioni personali. Il fermo è avvenuto in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Pavia.

I furti

Le indagini, condotte dai militari, hanno appurato la responsabilità dei tre in merito a numerosi furti, tra cui uno messo a segno a Vidigulfo lo scorso 25 ottobre. Durante l’effrazione in questione, il vicino di casa 43enne della famiglia derubata, nel tentativo di bloccare i ladri, era rimasto ferito per un colpo di cacciavite al torace e una coltellata a una mano. La prognosi è stata di 25 giorni.

Le indagini

L'indagine è nata dal fermo di polizia giudiziaria operato il 7 ottobre scorso a Lacchiarella, in provincia di Milano, nei confronti di un altro albanese, bloccato a bordo di un'auto mentre stava per compiere un furto in appartamento. Insieme con lui c'erano anche gli altri tre connazionali bloccati oggi dai carabinieri, che in quell'occasione però erano riusciti a fuggire.