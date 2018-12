Droga, accoltellato dopo lite a Monza: arrestato aggressore

Un 38enne tunisino, pregiudicato per reati contro il patrimonio e stupefacenti, regolare in Italia, è stato fermato per tentato omicidio dai carabinieri per aver accoltellato all'addome un 39enne monzese, due giorni fa a Monza. L'aggressione sarebbe avvenuta all'interno dell'appartamento del tunisimo, dove i due si sarebbero incontrati per consumare droga. In casa del fermato, individuato anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, i militari hanno trovato i documenti del 39enne e alcuni suoi effetti personali, coperti di sangue. Soccorso in strada, dove si era trascinato, il monzese aveva fornito generalità false. Il fendente gli ha lacerato il pancreas ed è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita al San Gerardo di Monza. Arrestato, il 38enne è stato portato in carcere a Monza.