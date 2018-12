Milano, box trasformati in officine abusive nel quartiere Comasina

Auto cannibalizzate, decine di telai smontati, mezzi rubati e attrezzi degni di una vera e propria officina. È quello che hanno trovato gli agenti del commissariato Comasina in una serie di box in via Vincenzo da Seregno, a Milano. Nei giorni scorsi gli agenti di polizia hanno effettuato un controllo negli scantinati delle palazzine dell'Aler dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dai comitati di quartiere. Al termine delle operazioni i poliziotti hanno sequestrato 9 auto sprovviste dell'assicurazione e hanno portato via vetture rubate e due cassoni pieni di telai distrutti. Il ritrovamento più prezioso è stato quello di una Autobianchi A112 Abarth di proprietà di un pensionato di 80 anni a cui l'avevano rubata a Milano quattro mesi fa. Incredibilmente l'auto era ancora integra, forse in attesa di essere venduta all'acquirente giusto.