La situazione meteo in città

A Milano nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. peggiora in serata con deboli pioggeDurante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Da Sudovest sopraggiunge un secondo fronte nuvoloso, il quale tuttavia avrà molte difficoltà a portare precipitazioni in territorio lombardo. Sulle zone orientali peraltro è atteso un buon soleggiamento fino a metà giornata; banchi di nebbia al mattino sulle pianure. Aumento delle nubi fino a coperto in serata con qualche debole precipitazione, specie sui settori occidentali . Clima più mite a tutte le quote, con valori diurni in genere sui 10°C.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. peggiora in serata con deboli pioggeDurante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

Le previsioni a Brescia

A Brescia nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. peggiora in serata con deboli pioggeDurante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,8 µg/m³.