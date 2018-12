Scuola, riscaldamento rotto: protesta studenti nel Bergamasco

Protesta con striscioni e fumogeni davanti all'istituto superiore Lotto di Trescore Balneario (Bergamo), che è parzialmente al freddo. L'impianto di riscaldamento ha avuto un guasto, così un laboratorio, alcune aule e l'auditorium non possono essere utilizzati. Una situazione che la scuola ha cercato di tamponare promuovendo una rotazione nell'occupazione delle classi dove l'impianto non funziona, in attesa che la Provincia (proprietaria dell'immobile) riuscisse a individuare il problema e a risolverlo.

Le dichiarazioni

"È un problema - spiega Davide Scaburri, rappresentante d'istituto degli studenti - che avevamo già avuto: nei primi mesi del 2018 siamo rimasti con un'intera ala della scuola senza riscaldamento". I ragazzi, quindi, hanno deciso di protestare, organizzando una manifestazione e senza entrare in classe. "Non contro la scuola - aggiunge -, che non ha competenza per questo problema, ma per sollecitare un intervento della Provincia. Abbiamo diritto a poter studiare in un ambiente consono".