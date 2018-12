A due mesi di distanza dall’opening del punto vendita in piazza Cordusio, Starbucks annuncia l’inaugurazione altri tre nuovi punti vendita, che apriranno entro la fine del 2018. Due i negozi che apriranno in centro città, uno in Corso Garibaldi che inaugura oggi, e uno in Piazza San Babila, in via Durini. La terza apertura invece riguarderà il Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa.

Disponibile anche il 'frappuccino'

In tutti i punti vendita, secondo la filosofia della catena americana, i clienti troveranno a disposizione una connessione wi-fi gratuita e ad attenderli un’atmosfera accogliente e rilassata. Per quanto riguarda l’offerta gastronomica, studiata per accontentare il gusto italiano, essa comprende anche il celebre “frappuccino”, disponibile anche in versione Tiramisù, pensata appositamente per il lancio italiano.

Prodotti e ambienti ad hoc

L’estetica dei nuovi punti vendita, riferisce l’azienda, sarà ispirata al design e alla moda, i due fulcri della città meneghina. Il negozio di corso Garibaldi ad esempio ospiterà opere d’arte commissionate per l’occasione ad artigiani locali. “La nostra ambizione - dichiara Roberto Masi, Managing Director Starbucks Italia - è di riuscire ad aprire tra i 10 e i 15 nuovi punti vendita all’anno nei prossimi anni nelle maggiori città italiane”. “È stato importante per noi arrivare a Milano - dichiara Martin Brok, Presidente Starbucks Europe, Middle East e Africa - rendendo omaggio alla ricca tradizione dei bar e caffè italiani, ed allo stesso tempo celebrando tutto ciò che abbiamo appreso sull’arte e la scienza della tostatura del caffè durante questi 47 anni dell’azienda. Oggi facciamo un passo avanti nel nostro viaggio in Italia”.