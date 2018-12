Milano, non rispetta l'alt con la sua Ducati: fermato senza patente

Nella notte tra domenica e lunedì, i carabinieri di Milano hanno fermato un 34enne, ubriaco e senza patente, in sella a una Ducati Monster, già precedentemente sottoposta a fermo amministrativo. L’uomo, che ha piccoli precedenti, è stato denunciato per guida senza patente e in stato d’ebbrezza e per resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda

Incrociata una pattuglia dei carabinieri alle 4.30 del mattino, in via Tolstoj, nel capoluogo lombardo, l’uomo non si è fermato al posto di blocco dei militari, e ha dato il via a un lungo inseguimento. Dopo la fuga lungo la zona sud di Milano, è stato infine fermato in via Condino.