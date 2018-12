Milano, sudamericano aggredito da gruppo armato di machete: non grave

Un 23enne originario di El Salvador è stato aggredito a Milano, nei pressi del Parco delle Cave, da un gruppo di sudamericani, uno dei quali armato di machete. L’aggressione è avvenuta la notte scorsa. Il giovane, incensurato e in regola con il permesso di soggiorno, stava camminando, intorno all'una e mezza, quando si è trovato davanti gli sconosciuti, che dopo averlo circondato e colpito gli hanno portato via il cellulare e i soldi. Il 23enne, che abita non lontano da via Broggini, il luogo dell'aggressione, ha riportato una ferita alla testa, dove è stato colpito con un oggetto, non con il machete. La vittima è stata ricoverata all'ospedale San Carlo per il trauma e un taglio al capo, ma non sarebbe in condizioni gravi.