Lodi, picchiava madre e familiari: arrestato 39enne tossicodipendente

Un uomo di 39 anni, tossicodipendente, è stato arrestato a Lodi Vecchio, centro in provincia del capoluogo, perché picchiava e minacciava i familiari per estorcere loro il denaro che gli serviva per acquistare quantitativi sempre più importanti di droga. Il 39enne malmenava i familiari che convivevano con lui, compresa la madre, una donna di 80 anni, e sottoponeva a violenze fisiche e psicologiche anche i parenti che non abitavano nella sua stessa casa. L’uomo, arrestato dai carabinieri, è stato messo sotto controllo dalle forze dell'ordine per settimane e, dopo il fermo, è stato rinchiuso nel carcere di Lodi.