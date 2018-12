Ritrovato il cadavere di un uomo tra i boschi della Valtellina

Un uomo di 49 anni, originario del Veneto, è stato trovato morto in un bosco della Valmalenco, in provincia di Sondrio. Il corpo dell'uomo è stato trovato nel pomeriggio di domenica 18 novembre da una donna, in località Pauletto, a 1700 metri di quota fra i Comuni di Lanzada e Chiesa in Valmalenco. L'uomo, residente in provincia di Treviso, è stato trovato in una radura. Sono stati subito avvisati i carabinieri che hanno avviato le indagini, a un primo esame non sarebbero emerse lesioni che farebbero pensare a un omicidio. Gli inquirenti, al momento, seguono due piste, quella del suicidio e quella dell'incidente. La Procura di Sondrio, nelle prossime ore, deciderà se disporre l'autopsia o accontentarsi della semplice ricognizione sulla salma, trasportata a valle dal Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna.