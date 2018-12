Droga, marijuana fra salumi e formaggi: arrestato a Sondrio

In auto aveva tracce di marijuana e, a quel punto, i carabinieri hanno deciso di fare una visita all'abitazione del 54enne di Grosotto (Sondrio) fermato per un controllo lungo la statale 38 dello Stelvio a Villa di Tirano (Sondrio). Nella cantina perquisita i militari hanno trovato, fra i salumi, il formaggio e i vini, 567 grammi di marijuana. L'uomo nella sua abitazione nascondeva, in un barattolo del caffè, altri 30 grammi di marijuana. In casa, inoltre, i carabinieri hanno sequestrato un bilancino elettronico di precisione e mille euro in contanti, denaro ritenuto provento della presunta attività di spaccio. L'uomo, a quel punto, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Sondrio.