Furto in una ditta edile nel Milanese, arrestati due ladri

Due ladri sono stati sorpresi a rubare in una ditta edile a Pantigliate, nel Milanese, e sono stati perciò arrestati in flagranza di reato per furto aggravato. Si tratta di due cittadini di origine romena, di 25 e 26 anni, pregiudicati. Il fermo è stato eseguito dai carabinieri di Peschiera Borromeo, comune in provincia di Milano. I due malviventi, quando sono stati scoperti, stavano prelevando buona parte del materiale edile trovato nell’azienda e si preparavano a portalo via su un furgone, a bordo del quale erano arrivati. Anche il mezzo è poi risultato rubato. La refurtiva è stata recuperata.