Cervo finisce in un canale nel Bergamasco, salvato

I vigili del fuoco sono intervenuti nel Bergamasco per trarre in salvo un cervo in difficoltà. L’animale era finito in un canale a Parre, in località Campignano, nella tarda mattinata di oggi, 17 novembre. Si tratta della zona vicino alla centrale idroelettrica. I pompieri hanno utilizzato un'autogru per mettere in salvo il cervo, poi affidato alle cure dei veterinari. L'animale è in buone condizioni.