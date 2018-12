Incidente stradale a Morbegno, Tir si ribalta e perde carburante

Sulla tangenziale di Morbegno (appena inaugurata), in provincia di Sondrio, c'è stato ieri venerdì 16 novembre un incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze assai più gravi. All'interno del tunnel di Paniga un tir carico di bottiglie di acqua minerale ha urtato uno spigolo della galleria e poi si è ribaltato. Nel violento urto si è rotto il serbatoio e per oltre 30 metri il carburante è scivolato sulla strada che, per ragioni di sicurezza, è stata subito chiusa e il traffico deviato sulla vecchia viabilità della statale 38 dello Stelvio.

L'intervento dei vigili del fuoco

L'importante variante, per consentire la rimozione del mezzo pesante e il ripristino delle condizioni di sicurezza da parte dei vigili del fuoco, è rimasta chiusa per cinque ore. Il conducente del Tir, un 58enne di Ponte in Valtellina (Sondrio), è stato ricoverato nell'ospedale di Sondrio con una prognosi di 30 giorni.