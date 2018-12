La situazione meteo in città

A Milano molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. A Milano domenica molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli sereni, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni nel resto della Lombardia

L'anticiclone si sbilancia ora tra Scandinavia e Russia favorendo lungo il suo bordo meridionale l'afflusso di aria più fredda che dai Balcani entra da Est sulla Valpadana interessando anche la Lombardia, dove avremo nubi residue al mattino, anche estese sulla zona Laghi, con successive schiarite più ampie ad Est. Nella notte nuovi annuvolamenti sparsi in ingresso da Est verso Ovest. Temperature in calo, sensibile in montagna, più consone alle medie del periodo o lievemente al di sotto. Venti deboli orientali con rinforzi sulle pianure soprattutto meridionali.

Bergamo: molte nubi in rapida dissoluzione

A Bergamo sabato sono previste molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. A Bergamo domenica molte nubi in graduale dissoluzione diurna fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.



Brescia: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Brescia cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. A Brescia domenica previste nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.