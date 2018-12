Incendi, rogo distrugge un ristorante nel Comasco

Un devastante rogo ha distrutto nella notte un ristorante sull'alto lago di Como, al confine con le province di Lecco e Sondrio. Nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre mezzi, due dal distaccamento di Morbegno (Sondrio) e uno dalla sede centrale. Altri tre mezzi son giunti sul posto dal Comando provinciale di Como. L'opera di spegnimento, al ristorante "La Puntina" di Sorico (Como), gestito dalla famiglia di Nando Curti, negli ultimi tempi tappa fissa di Lele Mora, è iniziata attorno alle 21.25 e si è protratta sino alle 2.30 della notte. I danni sono ingentissimi in quanto il locale, con diverse parti in legno, è stato praticamente raso al suolo dalle fiamme. Nel rogo sono andate distrutte anche le numerose foto che ritraevano i tanti vip, come Ilary Blasi, ospiti in passato del patron Nando Curti.

La testimonianza

"Eravamo seduti a mangiare ai tavoli, come tante altre volte in passato, in un clima di festa e un sottofondo musicale, quando, all'improvviso, abbiamo visto una grande fiammata. C'è stato un fuggi fuggi generale. Il locale era pieno di gente. Abbiamo vissuto momenti di vero e proprio terrore". È il racconto di un affezionato cliente della Valtellina che, ieri sera, si trovava con decine di altri ospiti all'interno del ristorante "La Puntina" quando è divampato l'incendio che lo ha completamente distrutto.

Le indagini sull'incendio

Nessuno è rimasto ferito, i vigili del fuoco del più vicino distaccamento di Morbegno, con i colleghi del Comando provinciale di Sondrio e quelli di Como, sono stati impegnati dalle 21.30 alle 2.30 della notte. "È rimasto lo scheletro della struttura - spiegano dal Comando dei pompieri di Como che con i carabinieri della Compagnia di Menaggio sono ora impegnati nelle indagini - Le fiamme si sono sprigionate nella zona a lago, dove c'è l'area adibita alle grigliate e un porticato in legno. È probabile che si tratti di un incidente, imputabile a una scintilla partita dalla brace. Il locale - aggiungono i tecnici dei vigili del fuoco - era in quel momento in piena attività e pieno di gente. Tutti sono corsi sul lato opposto, quello dei parcheggi del ristorante, e si sono subito messi in salvo. Nel frattempo i nostri mezzi stavano arrivando sul posto".

Data ultima modifica 17 novembre 2018 ore 14:01