Valtellina, soccorsa mandria di cavalli intrappolata dalla neve

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Sondrio hanno portato a termine un’operazione di salvataggio, durata alcune ore e con l'utilizzo di due velivoli, volta a mettere al sicuro una mandria di cavalli. L’allevatore infatti, dopo aver portato gli animali sugli alpeggi per la stagione estiva, aveva tardato a ricondurre le bestie nelle loro stalle, complice anche il prolungarsi della bella stagione. La mandria intanto si era spinta sempre più in quota, fino a raggiungere l’alpe Spluga, a circa 2400 metri d’altezza, nel territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Lì i cavalli sono stati sorpresi dal maltempo delle ultime settimane.

Il recupero dei superstiti

Quando l’allevatore è salito in quota per recuperare gli animali, si è reso conto dell’impossibilità di completare l’operazione da solo a causa della quantità di neve. L’uomo ha quindi chiesto l’aiuto dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con un elicottero. E' stato necessario anche l’utilizzo di un ulteriore velivolo, di proprietà di una compagnia privata, specializzata nel trasporto di grossi animali. Grazie ai due mezzi sono stati recuperati otto cavalli, sei puledri e due adulti, infreddoliti ma vivi. Gli animali sono stati sedati e imbragati, per poi essere trasportati in volo fino al campo sportivo di Ardenno, in provincia di Sondrio, dove era ad attenderli il proprietario, in lacrime. Per altri sei cavalli, invece, non c’è stato nulla da fare.