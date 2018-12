Esplode palazzina in Val Brembana, salvata anziana di 97 anni

Una violenta esplosione si è registrata nella tarda mattinata di giovedì 15 novembre a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, distruggendo una palazzina: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Probabilmente l'incidente è stato causato da una fuga di gas. L'abitazione si affaccia sulla provinciale della valle Brembana, che è stata chiusa per permettere l'intervento dei soccorsi. Si sono formate lunghissime code. Il boato è stato molto forte, udito in tutta la zona: i detriti sono arrivati fino al cancello della ex cartiera, ora Smi.

Ferita una donna di 97 anni

L'unica persona che ha riportato delle lesioni, non gravi, nello scoppio è un'anziana signora di 97 anni, soccorsa dai vigili del fuoco e ora ricoverata presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La donna ha riportato alcune ustioni alle gambe, ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento dell'esplosione, all'interno della palazzina non era presente nessun altro, visto che i condomini avevano abbandonato l'edificio, allarmati dal forte odore di gas nell'aria.

Attualmente il bilancio è di 7 persone sfollate, che sono state visitate sul posto, dove è arrivato anche il sindaco Marco Milesi.

Data ultima modifica 15 novembre 2018 ore 13:48