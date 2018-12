Incidenti lavoro, boscaiolo travolto da un albero a Sondalo

Un boscaiolo travolto da un albero è stato soccorso ieri pomeriggio, mercoledì 14 novembre, in località Fontanaccia, nei boschi a 1.400 metri in territorio comunale di Sondalo (Sondrio). Oltre al Soccorso Alpino, per il recupero del ferito poi trasportato all'ospedale Morelli nel paese della Valtellina, è intervenuta anche l'eliambulanza. Prognosi ancora in corso di valutazione da parte dei medici per l'entità dell'infortunio riportato in quota durante i lavori di taglio di piante.