Due base-jumper si lanciano da gru a Milano, un ferito

Due base-jumper di 32 e 33 anni si sono lanciati da una gru alta 90 metri in via Daimler, nella zona ex Expo, la scorsa notte, a Milano, e uno di loro si è schiantato contro un palo durante l'atterraggio. L'uomo è stato trasportato in condizioni serie al Policlinico ma, secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita. I due sono stati segnalati ai carabinieri attorno a mezzanotte e mezza e adesso per loro è scattata la denuncia per violazione di domicilio e getto pericoloso di cose.