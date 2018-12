La situazione meteo in città

A Milano tempo nebbioso per gran parte giornata, con tendenza a schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

L'anticiclone favorisce tempo stabile ovunque, ben soleggiato su Alpi e Prealpi mentre in pianura si manterrà attivo lo strato di inversione termica, responsabile della formazione di nebbie anche diffuse specie nelle ore più fredde. Occhiate di Sole durante il pomeriggio, con sollevamento e parziale diradamento dello strato nebbioso. Dalla serata assenza di nebbie e addossamento di nubi irregolari sulle Prealpi e alte pianure. Clima mite per il periodo, a tutte le quote. Ventilazione molto debole o assente.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo tempo nebbioso per gran parte giornata, con tendenza a schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

Le previsioni a Brescia

A Brescia tempo nebbioso per gran parte giornata, con tendenza a schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 29,1 µg/m³.