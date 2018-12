Investito 16enne in skate a Melzo nel Milanese, in coma all’ospedale

Grave incidente stradale a Melzo, nel Milanese: uno studente sedicenne è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale, in coma. È accaduto stamattina, 15 novembre, alle 6.50 quando in viale Germania il ragazzo è stato travolto. Il 118, intervenuto sul posto, lo ha portato in codice rosso, privo di sensi, all'ospedale San Raffaele di Milano. Dai primi accertamenti dei carabinieri pare che il giovane abbia attraversato la strada in skate e che un automobilista se lo sia trovato davanti all'improvviso. Il conducente della vettura si è fermato a chiamare i soccorsi.

La dinamica dell'incidente

È stato investito da una Fiat Punto mentre attraversava sul proprio skateboard un incrocio a Melzo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 7. Lo studente stava andando a scuola quando è stato travolto dalla vettura guidata da un italiano di 46 anni. L'uomo, che ha detto di essere passato con il semaforo verde, si è fermato per prestare soccorso. Il ragazzo è stato operato alla testa e le sue condizioni sono giudicate molto gravi. I carabinieri sono al lavoro per accertare le responsabilità.

