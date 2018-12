Milano, arrestato scippatore seriale

Arrestato il presunto autore di una serie di scippi e una rapina avvenuti a Milano tra marzo e settembre scorsi. I Carabinieri hanno eseguito nei confronti dell’uomo, un marocchino di 28 anni, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il modus operandi dei reati commessi dal giovane si è ripetuto identico in cinque casi: l’uomo percorreva in bicicletta le strade comprese tra via Mac Mahon e viale Renato Serra, si avvicinava alla vittima, solitamente donna, e strappava il telefono cellulare dalle mani della proprietaria, per poi fuggire in bicicletta. Solo in un caso, avvenuto il 30 agosto scorso, il marocchino ha colpito con calci e pugni la vittima, dato che questa aveva tentato di reagire, provocandole contusioni guaribili in dieci giorni. L’uomo è risultato avere diversi precedenti.