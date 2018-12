La situazione meteo in città

A Milano al mattino il cielo risulterà grigio e fosco, con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Si rinforza ulteriormente l'alta pressione, favorendo stabilità ovunque sul Nord-Italia e in Lombardia. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi su Alpi e Prealpi, mentre in pianura si avranno nebbie o nubi basse, soprattutto nelle ore più fredde della giornata. Nel pomeriggio maggiori possibilità di occhiate di sole. Clima molto mite per il periodo a tutte le quote. I venti sono deboli o assenti.

Sondrio: sereno o poco nuvoloso



Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata a Sondrio. Non sono previste piogge. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Cremona: banchi di nebbia in serata

Un po’ diversa la situazione a Cremona, dove i cieli saranno molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata. In serata si formeranno foschie o locali banchi di nebbia. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La concentrazione di pollini nell’aria, in molte città della Lombardia, risulta alta nella giornata di oggi, mercoledì 14 novembre.