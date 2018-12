La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Lentamente si va disgregando lo strato umido che da giorni staziona in Valpadana, favorendo una giornata soleggiata in Lombardia, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Sulle medio-basse pianure possibilità di banchi di nebbia nelle ore più fredde del giorno, in diradamento durante il pomeriggio. Clima davvero mite per il periodo, a tutte le quote. Temperature diurne sui 17-18°C. Venti deboli ovunque.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

Le previsioni a Brescia

A Brescia cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 30,5 µg/m³.