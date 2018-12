Anziano trovato morto in casa a Pavia, indagato il figlio

Il cadavere di un anziano di 77 anni è stato ritrovato ieri sera, domenica 11 novembre, nell'abitazione dell'uomo, nella frazione Giovenzano del comune di Vellezzo Bellini, a pochi chilometri da Pavia. A segnalare il corpo dell'uomo è stato uno dei due figli, quello che non viveva insieme al pensionato, che ha subito chiamato i carabinieri. Dai primi accertamenti, la morte dell'uomo risalirebbe ad almeno cinque giorni fa. Qualche ora dopo, i militari hanno sottoposto a fermo l'altro figlio, quello che viveva con l’uomo. Ora è indagato con l'accusa di aver ucciso l'anziano padre e di averne nascosto il cadavere in casa per alcuni giorni. Si tratta di Giovanni Dagrada, 38 anni.

La ricostruzione

A lanciare l'allarme è stato l'altro fratello Antonio, 40 anni, che abita alla frazione di Samperone di Certosa (Pavia). Come spesso succede la domenica, Antonio Dagrada è andato ieri pomeriggio a Giovenzano per andare a trovare il padre e il fratello. Prima è passato in garage per compiere alcuni lavori, poi è salito in casa e, una volta aperta la porta, ha visto il corpo senza vita del padre sul pavimento del salotto: vicino al cadavere c'era il fratello Giovanni, in stato confusionale. Antonio Dagrada ha subito avvisato i carabinieri. Inoltre, sul corpo sono stati trovati segni che sembrano confermare un'aggressione: non è escluso che l'uomo possa anche essere stato soffocato. L'autopsia, che verrà effettuata oggi o domani, chiarirà le cause precise della morte del pensionato.

Chi è l'indagato

Giovanni Dagrada viveva insieme al padre, rimasto vedovo da qualche anno e da tempo malato. Secondo la testimonianza di alcuni conoscenti, il figlio stava attraversando un periodo difficile per la mancanza di lavoro. In paese in tanti lo descrivono come una brava persona, particolarmente affezionata al padre.

Data ultima modifica 12 novembre 2018 ore 10:08