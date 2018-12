Milano, sanzionati due minimarket per vendita alcolici

A Milano due minimarket sono stati sanzionati nel corso di una serie di controlli della polizia volti a contrastare la vendita di alcolici oltre gli orari consentiti. Gli accertamenti sono svolti dal Commissariato di Lorenteggio, e hanno riguardato sei esercizi, due dei quali, uno ubicato in via Anguissola e uno in via Lorenteggio, sono stati sanzionati con 6.600 euro di multa. L’esercizio di Lorenteggio era già stato sanzionato circa un mese fa per lo stesso motivo e per questo verrà proposta anche la sospensione temporanea della licenza. La polizia informerà anche l’Agenzia delle Entrate per le verifiche e le valutazioni di competenza, dato che alcuni clienti hanno detto di non aver ricevuto scontrini.