Meteo a Milano: le previsioni del week end

La situazione meteo in città

A Milano (LE PREVISIONI) sabato cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 5.2mm di pioggia. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. nuove deboli piogge in serata, sono previsti 2.7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La situazione meteo nel resto della Lombardia

Sabato permane il flusso umido sud-occidentale sul Nord-Italia, responsabile di un tempo in gran parte uggioso sulla Lombardia con qualche pioggia sulle province occidentali, specie zona Laghi e ovest milanese; in prevalenza asciutto sui settori orientali della Regione con anche qualche apertura, ma possibili nebbie o foschie tra cremonese e mantovano. Tra sera e notte tendenza ad intensificazione delle precipitazioni ad Ovest, specie sui settori alpini e prealpini. Temperature senza particolari variazioni, sopra le medie del periodo. Domenica la pressione tende ad aumentare ma la giornata rimane ancora nel complesso molto nuvolosa con qualche debole precipitazione, specie nelle prima parte del giorno e nuovamente in serata-notte. Temperature stabili sia nelle minime che nelle massime. Scarsa l'escursione termica e ventilazione molto debole ovunque.

Lecco, previste piogge deboli

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 14.6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 8.4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudest.

Bergamo, cieli molto nuvolosi

A Bergamo sabato cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. nuove deboli piogge in serata, sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.