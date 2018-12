Milano, smog: Area B ztl più grande d’Italia in vigore dal 25 febbraio

Area B prenderà il via ufficialmente il 25 febbraio del 2019. La nuova zona a traffico limitato di Milano comprende tutta la città: nella sua area non potranno circolare le auto più inquinanti, i Diesel fino agli euro 3. Quando sarà attivata, Area B sarà la zona a traffico limitato più grande d'Italia. Il provvedimento, illustrato dall’assessore all'Ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli, slitta quindi di quasi un mese rispetto alla data annunciata in precedenza del 21 gennaio.

In vigore nei giorni lavorativi dalle 7:30 alle 18:30

Area B sarà in vigore in tutta la città dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 18:30. “Questo provvedimento darà un aiuto significativo a migliorare la qualità dell'aria”, sostiene Granelli. “Non possiamo più aspettare anche se sappiamo che chiediamo sacrifici a cittadini e imprese”. Entro il 25 gennaio sarà completato il posizionamento della segnaletica stradale e saranno attivate le prime 15 telecamere in altrettanti varchi di ingresso in città. Da marzo progressivamente saranno collocate altre 78 telecamere per arrivare a 98 entro la fine del 2019. Tutti i 188 varchi con telecamere saranno completati entro il 1 ottobre del 2020. Da lunedì 12 novembre, partirà una campagna informativa del Comune destinata ai cittadini che dovranno conoscere il funzionamento di Area B. I residenti a Milano avranno 50 giornate di permesso annuali, in cui potranno circolare anche con le auto inquinanti, mentre dal secondo anno le giornate saranno 25.

Scatola nera a ambulanti dei mercati

In concomitanza con l’avvio di Area B il Comune di Milano lancia una sperimentazione dedicata agli ambulanti dei mercati rionali. Dal 25 febbraio, data di avvio di Area B, i venditori ambulanti che hanno una concessione negli spazi dei mercati rionali di Milano, valida fino alla fine del 2020, potranno circolare anche con Diesel euro 3 ed euro 4 (lo stop a queste vetture scatterà a ottobre 2019) grazie a una speciale scatola nera, l'Obu - On Board Unit, che calcolerà fino a un massimo di mille chilometri all'anno percorsi in Area B. La scatola nera non sarà pagata dai commercianti a cui sarà chiesto “forse un piccolo contributo per il montaggio – sostiene Marco Granelli, assessore all'Ambiente del Comune - oppure sarà completamente gratuita, stiamo decidendo”.

Contributi per cambiare auto a famiglie con reddito basso

Per consentire alle famiglie con reddito basso di cambiare auto il Comune ha deciso di estendere anche ai privati i contributi destinati ai veicoli merci, in particolare alle famiglie che hanno un reddito pari o sotto i 14 mila euro. “Crediamo che la strada delle deroghe scelta della Regione Lombardia non sia giusta – spiega Granelli -. In questo modo crediamo di dare un contributo concreto alla riduzione delle emissioni. Alla Regione e al governo diciamo che noi stiamo percorrendo questa strada, anche mettendo risorse, ma vogliamo che tutti facciano la loro parte, anche stanziando più fondi per il trasporto pubblico”.